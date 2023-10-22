Израильские истребители атаковали военную инфраструктуру «Хезболлы» ЦАХАЛ ударил по объектам «Хезболлы» в ответ на обстрелы территории Израиля

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по объектам шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба. Эти действия последовали в ответ на обстрелы израильской территории, произошедшие 21 октября.

Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удары по объектам военной инфраструктуры «Хезболлах» и наблюдательному оборудованию в ответ на сегодняшние обстрелы израильской территории, — говорится в сообщении.

Военные также сообщили о перехвате запущенной в израильский беспилотник ракеты. После этого был нанесен удар по объекту близ границы, с которого произвели пуск.

Ранее ЦАХАЛ в течение нескольких часов вела обстрелы объектов «Хезболла» в ответ на ракеты и противотанковые снаряды, выпущенные по Израилю. Израильские военные ударили по установкам, расположенным вдоль границ страны.

Министр обороны Израиля Йоав Галант при посещении северной границы страны ранее заявил, что ливанское движение «Хезболла» приняло решение вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, теперь ЦАХАЛ заставляет группировку платить высокую цену.