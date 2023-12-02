Израильская разведка прекратила переговоры в Катаре по заложникам МОССАД отозвал делегацию из Катара из-за «тупика в переговорах» по заложникам

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Глава израильской разведки МОССАД Давид Барнеа по поручению премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху отозвал свою делегацию из Катара из-за «тупика в переговорах» по освобождению заложников ХАМАС, сообщает газета Times of Israel. По словам чиновника, палестинское движение не выполнило свою часть соглашения, по которой нужно было отпустить израильских женщин и детей в соответствии с утвержденным списком.

После тупика в переговорах по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава МОССАДа Давид Барнеа приказал своей команде переговорщиков в Дохе вернуться в Израиль, — говорится в сообщении.

Утром 1 декабря стало известно, что в зоне конфликта возобновились боевые действия. В Газе ответственность за это возложили на президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, которые поощряли продолжение конфликта при нарушении международного права и правил ведения войны.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что повторная оккупация сектора Газа израильской армией станет неправильным поступком. По его словам, в настоящее время активно ведутся обсуждения по поводу судьбы анклава после окончания войны. Позднее он добавил, что США работают с властями Израиля, Египта и Катара над возобновлением гуманитарной паузы в секторе Газа.