Израильская армия атаковала международный аэропорт Алеппо в Сирии

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Израильские военные самолеты вновь нанесли удар по международному аэропорту Алеппо, сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Сирии. В ведомстве отметили, что воздушная гавань вышла из строя.

По словам источника агентства, в районе аэропорта слышны звуки взрывов. Ранее, 12 октября, израильская армия (ЦАХАЛ) уже атаковала аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии. Удар пришелся по взлетно-посадочным полосам, обе воздушные гавани были вынуждены приостановить работу. Позднее в ЦАХАЛ заявили, что открыли ответный огонь по территории Сирии. Там, по заявлению представителей вооруженных сил, находится один из источников агрессии.

Накануне президент Сирии Башар Асад на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном выразил готовность привлечь Израиль к ответственности за 70 лет угнетения палестинцев. По словам сирийского главы, настало время положить конец преступлениям Тель-Авива, и Сирия неизменно поддерживает борьбу палестинцев против израильской оккупации за создание независимого государства. Абдоллахиян поддержал эту точку зрения и сообщил, что Израиль и «его спонсоры» ответят за результаты агрессии в отношении палестинцев. Дипломат призвал исламские государства провести экстренное совещание по положению в секторе Газа.