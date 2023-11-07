Израиль заявил об ударах по всему Ближнему Востоку ЦАХАЛ заявила об ударах по всему Ближнему Востоку при любой угрозе Израилю

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Самолеты ВВС Израиля успешно сопровождают сухопутные подразделения израильской армии в ходе операции в секторе Газа, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, слова которого приводятся на сайте ЦАХАЛ. Он отметил, что при необходимости израильские пилоты наносят удары по любой цели, угрожающей интересам Тель-Авива на Ближнем Востоке.

Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля, — сказал Хагари.

Бригадный генерал напомнил, что 6 ноября начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви посетил авиабазу Неватим, где базируются истребители Adir, которые являются израильской модификацией военного самолета США пятого поколения F-35. Они поражают террористические цели и оказывают содействие сухопутным силам в ходе ударов с очень близкой дистанции — до 200 м, уточнил Хагари.

Ранее сообщалось, что истребители и артиллерия Израиля нанесли удар по ряду объектов шиитской группировки «Хезболла» в ответ на пуски из Ливана. «Хезболла» при атаках по Израилю использовала мощную ракету, ранее не применявшуюся в боевых действиях. Она сумела поразить позицию ЦАХАЛ. Израиль ответил атакой на склады с оружием, пусковые установки и инфраструктуру группировки.