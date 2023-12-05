Израиль заявил о ликвидации почти пяти тысяч бойцов ХАМАС ЦАХАЛ: военные Израиля ликвидировали около пяти тысяч бойцов ХАМАС

Фото: t.me/idfRus

Представитель армии Израиля Джонатан Конрикус подтвердил сообщения СМИ о ликвидации около 5 тысяч членов палестинской группировки ХАМАС с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября. Как заявил он во время брифинга, опубликованного в Twitter (X), эта информация получена от высокопоставленных лиц из служб безопасности.

Как я уже сказал ранее, у меня еще нет официальной оценки от ЦАХАЛ, но есть цифры, полученные от высокопоставленных лиц из служб безопасности, говорящие о приблизительно пяти тысячах убитых вражеских военных, — сообщил Конрикус.

При этом представитель ЦАХАЛ не стал комментировать сообщения, что на одного убитого бойца ХАМАС приходятся два мирных жителя. Он предложил не делать преждевременных выводов и дождаться официальной статистики от армии Израиля.

Глава Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар ранее заявил, что ЦАХАЛ намерена ликвидировать членов ХАМАС по всему миру. По его словам, на это может уйти несколько лет, однако цель будет достигнута. Он подчеркнул, что бойцов палестинского движения уничтожат в секторе Газа, Ливане, Турции, Катаре и на Западном берегу реки Иордан.