Израиль заявил о ликвидации еще одного командира ХАМАС ЦАХАЛ уничтожил командира батальона ХАМАС «Бейт Лахия» Насима Абу Аджина

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские военные ликвидировали командующего из батальона северной бригады палестинского движения ХАМАС Насиму Абу Аджина, сообщила пресс-служба армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. По информации ведомства, ранее он принимал участие в разработке парапланов и беспилотных летательных аппаратов для группировки.

Вчера, основываясь на разведданных ЦАХАЛ и ISA, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командиру батальона «Бейт-Лахия» северной бригады ХАМАС Насиму Абу Аджину, который руководил массовыми убийствами 7 октября, — сказано в сообщении.

Как отмечается, Абу Аджин командовал воздушной группировкой ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что его ликвидация нанесла значительный ущерб усилиям бойцов палестинского движения по срыву наземной операции армии Израиля.

Накануне израильские военные сообщили об уничтожении командира ВМС ХАМАС и командира противотанкового ракетного подразделения. Также ЦАХАЛ ликвидировала ряд высокопоставленных представителей группировки на территории сектора Газа.

Ранее официальный представитель Службы обороны ЦАХАЛ Дэниел Хагари заявил, что Израиль расширил наземную операцию в Газе, увеличив боевой штат за счет пехоты и артиллерии.