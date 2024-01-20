Израиль заподозрили в нанесении удара по жилому дому в Дамаске SANA: Израиль мог нанести удар по жилому дому в Дамаске

Израиль мог организовать атаку на жилой дом в сирийской столице Дамаске, передает агентство SANA. Утром в субботу, 20 января, местные СМИ сообщали, что в городе были слышны взрывы.

Жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске подвергся нападению, по всей видимости, в результате израильской агрессии, — говорится в сообщении агентства.

В конце прошлого года в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дамаску погиб советник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сейед Рази Мусави. По зданию, где он находился, было выпущено три ракеты.

18 января Воздушно-космические силы (ВКС) России организовали воздушное патрулирование вдоль границы зоны разграничения ВС Израиля и ВС Сирии. Как пояснял контр-адмирал и заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Вадим Кулить, такое решение было принято после случаев обстрела позиций сирийских правительственных войск.

Ранее ЦАХАЛ зафиксировала запуск пяти снарядов с территории Сирии по израильской территории. В армейской пресс-службе рассказали, что после этого был нанесен ответный удар.