Израиль закрыл въезд для иностранцев

https://static.news.ru/photo/47137efe-4398-11eb-97b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muammar Awad/Xinhua/Global Look Press

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна с 23 декабря закрывает въезд для граждан других государств и вводит обязательный карантин в специальных центрах для возвращающихся соотечественников. Причиной стало появление нового штамма коронавируса. Об этом сообщила канцелярия главы правительства Израиля.

Принял решение вчера вечером, и сегодня мы его ввели в действие, о закрытии неба Государства Израиль. Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев — такие как дипломаты. Израильтяне, которые возвращаются домой спустя 48 часов от этого момента, будут направлены на карантин в специальные центры. Если они вернутся в ближайшие 48 часов, они смогут проходить карантин дома, — сказал Нетаньяху, слова которого приводит ТАСС.

Заявление израильский премьер сделал в ходе заседания правительственной комиссии по коронавирусу.

Британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Как сообщал NEWS.ru, в РФ приняли решение приостановить полёты в Британию с 22 декабря. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, ограничение будет действовать в течение недели.