https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти Израиля решили на день выборов закрыть границу для палестинцев сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Израиль 2 марта впервые в своей истории проведёт третьи подряд выборы за год после того, как по итогам двух предыдущих не получилось сформировать правительственную коалицию.

Вводится общий режим изоляции в отношении Иудеи и Самарии. А пограничные переходы на границе с сектором Газа будут закрыты с полуночи воскресенья на понедельник, — цитирует РИА Новости заявление израильских военных.

Пограничные переходы будут открыты 3 марта в полночь после оценки оперативной информации.

Конфликт в секторе Газа обострился 23 февраля, когда солдаты израильской армии открыли огонь по палестинцам, пытавшимся заложить взрывное устройство у разделительного забора на границе с Газой. Позже тревожные сирены сработали в Сдероте и других населённых пунктах. За две волны обстрелов по Ашкелону и прилегающим посёлкам была выпущена 21 ракета, 13 из которых удалось перехватить системе «Железный купол», писал NEWS.ru.