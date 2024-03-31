Израиль захотел расформировать БАПОР Guardian: Израиль передал ООН предложение расформировать БАПОР

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Израиль передал ООН предложение расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и перевести его сотрудников в другое агентство, передала газета The Guardian со ссылкой на источники. Отмечается, что предложение было представлено начальником генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви представителям ООН в Израиле, а они направили его генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу.

Согласно инициативе, несколько сотен сотрудников БАПОР предлагают перевести в одну из других организаций ООН, например во Всемирную продовольственную программу. Либо, как вариант, в новую организацию, специально созданную для распределения продовольственной помощи в Газе, уточняют источники газеты.

До этого постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан сообщил, что многие члены персонала БАПОР в секторе Газа работают на движение ХАМАС. Он также обвинил ООН и ее представителей в том, что данная ими информация «не отражает реальной ситуации на местности».

Ранее премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти определились с оперативным планом по наступлению на юге сектора Газа. По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет наземную операцию в Рафахе, поскольку «без ликвидации батальонов ХАМАС нет победы». Военные организуют эвакуацию мирного населения в этом районе, уточнил Нетаньяху.