Израиль зафиксировал обстрел со стороны Ливана

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля зарегистрировала вечером 9 октября обстрел своей территории со стороны Ливана, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ. Данные о пострадавших пока не поступали.

Зафиксирован ряд запусков с ливанской территории по израильской территории. О пострадавших не сообщалось. Подробности последуют, — говорится в сообщении.

Накануне ливанская группировка «Хезболла» взяла ответственность за обстрел трех позиций израильской армии на севере страны. В результате атаки были поражены радиолокационные станции в так называемом районе ферм Шебаа. Позднее Армия обороны Израиля нанесла артиллерийские удары по целям в Ливане. В ЦАХАЛ подчеркнули, что будут продолжать действовать «во всех регионах и в любое время», когда это необходимо, чтобы обеспечить безопасность израильского гражданского населения.

Ранее военный эксперт полковник Виктор Литвиненко предположил, что в набирающем обороты конфликте Израиля и Палестины нужно искать след США. Он допустил, что Вашингтон хочет посредством НАТО укрепить свое ослабевшее лидерство на мировой арене.