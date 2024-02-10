Израиль заблокировал поставку продовольствия ООН для населения Газы БАПОР: Израиль заблокировал поставку продуктов для 1,1 млн жителей Газы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Груз ООН с продовольствием для 1,1 млн голодающих жителей Газы заблокирован Израилем в порту, сообщает в Twitter (X) Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Организация уточняет, что застряли 1049 контейнеров с рисом, мукой, нутом, сахаром и растительным маслом.

Партия продовольствия для 1,1 миллиона человек застряла в израильском порту из-за недавних ограничений со стороны израильских властей, — сказано в публикации.

Ранее полиция Израиля задержала 18 активистов, которые пытались сорвать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. По данным портала, нарушители блокировали проезд грузовиков через контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом». Задержанные пробудут в участке какое-то время, после чего их отпустят.

Израильские активисты устраивают подобные протесты из-за несогласия с политикой властей. Они считают, что жители палестинского анклава не должны получать гуманитарную помощь, пока группировка ХАМАС продолжает удерживать заложников. В связи с этим они каждый день пытаются блокировать проезд грузовиков.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС и Израиль могут временно прекратить боевые действия в секторе Газа на время священного для мусульман праздника Рамадан, с 11 марта по 9 апреля. Как стало известно, во время перемирия планируется освободить порядка 30 пленных граждан Израиля, включая детей и женщин, в обмен на 100 заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Также планируется увеличить поток гуманитарной помощи в Газу.