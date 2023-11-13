Израиль взял четырехчасовую паузу в боях на юге сектора Газа ЦАХАЛ: Израиль приостановил боевые действия на юге Газы у границы с Египтом

Фото: Пресс-служба ЦАХАЛ

Израильские военные приостановили на четыре часа боевые действия в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа около границы с Египтом, сообщил в Twitter (X) пресс-секретарь армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри. По его словам, это сделано в гуманитарных целях.

Сегодня мы проведем тактическую приостановку боевых действий в городе Рафах в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00, в гуманитарных целях, — заявил Эдри.

По словам представителя ЦАХАЛ, гуманитарный коридор для эвакуации жителей с севера сектора Газа будет открыт с 09:00 до 16:00 по местному времени. Маршрут идет по дороге Салах эд-Дин от больницы «Аш-Шифа» до южных областей анклава. Израильские военные также предоставят возможность покинуть северную часть Газы жителям лагеря палестинских беженцев Эш-Шати.

В ночь на 13 ноября из сектора Газа эвакуировали первую группу россиян из 70 человек. Граждане прибыли на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт «Рафах», их перевозили на одном автобусе и трех микроавтобусах. Россиян разместили в гостинице Каира, где был развернут штаб МЧС РФ. В скором времени их доставят на самолете в Москву.

Советник главы МЧС России Даниил Мартынов заявил, что уже согласована следующая группа россиян для эвакуации из Газы. Еще около 90-100 граждан покинут территорию анклава через «Рафах».