Израиль выставит условия для желающих молиться в мечети в Рамадан Израиль даст мусульманам возможность молиться в мечети Аль-Акса в Рамадан

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Израиль предоставит возможность мусульманам молиться в мечети Аль-Акса в Иерусалиме в Рамадан, написал в Telegram-канале советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман. Критерии доступа полиция опубликует в ближайшие дни, уточнил он.

Однако вход в мечеть на фоне палестино-израильского конфликта будет не таким, как в обычное время. Правоохранительные органы и служба безопасности передали рекомендации по условиям посещения Аль-Аксы военно-политическому кабинету. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, рассмотрев критерии, примет окончательное решение.

Количество молящихся, как и другие факторы допуска, будут представлены полицией и службами безопасности, — добавил Гендельман.

Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС и израильские военные могут временно прекратить боевые действия в секторе Газа на время священного для мусульман праздника Рамадан в рамках сделки. По данным арабских астрономов, в 2024 году Рамадан продлится с 11 марта по 9 апреля. Во время перемирия планируется освободить порядка 30 пленных граждан Израиля, включая детей и женщин в обмен на 100 заключенных в израильских тюрьмах палестинцев.