Израиль выпустил беспилотник по зданию школы в Ливане Al Jadeed: Израиль атаковал школу на юге Ливана при помощи беспилотника

Беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил Израиля атаковал здание школы в приграничном районе на юге Ливана, сообщило издание Al Jadeed. По его информации, в регионе действуют вооруженные формировании шиитской партии «Хезболла».

По предварительным данным, пострадала школа в поселке Эт-Тейба. Повреждения получила крыша здания и второй этаж. В момент атаки в учреждении никого не было из-за рождественских каникул, поэтому жертв удалось избежать. При этом информация о потерях среди «Хезболлы» также не поступали.

Двумя днями ранее Армия обороны Израиля сообщила, что несколько ударов было нанесено по территории Ливана. Пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что это стало ответом на обстрел приграничных районов. Для нанесения ударов был задействован истребитель и беспилотник. Информация о погибших или пострадавших не поступала.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ разработала план вторжения в Южный Ливан. Как сообщал официальный представитель израильских войск Джонатан Конрикус во время посещения кибуца на ливанской границе, начальник штаба Герци Халеви уже утвердил стратегию. Причиной стала поддержка движения ХАМАС со стороны «Хезболла», которая обстреливает Израиля с 7 октября.