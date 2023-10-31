Израиль вводит дополнительные силы в Газу ЦАХАЛ: Израиль расширяет наземную операцию в Газе и вводит дополнительные силы

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Армия обороны Израиля продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит дополнительные силы, заявил бригадный генерал Даниэль Хагари в ходе брифинга. По его словам, за прошедший день израильские военные силы уничтожили «десятки террористов».

Силы ЦАХАЛ продолжают расширять наземную операцию в секторе Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерно-саперные силы входят для продолжения скоординированных операций по суше, воздуху, морю на полную мощь. Военный план реализуется как и предполагалось и будет продолжать реализовываться в соответствии с нашими задачами, — сказано в сообщении.

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что прекращение огня в секторе Газа невозможно. По его словам, в таком случае Израиль фактически уступит противнику. Он сравнил текущий конфликт с бомбардировкой Перл-Харбора и трагедией 11 сентября в США.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что между Израилем и ХАМАС нет и не может быть прямых переговоров. По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас не рассматривает возможность прекращения боевых действий. Он также добавил, что Тель-Авив не располагает информацией о состоянии заложников, а также есть ли среди них высокопоставленные военные.