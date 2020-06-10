Израиль вновь продлил запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/267bb8be-ab40-11ea-a910-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Израильские власти продлили запрет на въезд иностранцев в страну до 1 июля.

Ограничения на въезд иностранцев в Израиль международными авиакомпаниями продлены до начала июля, — говорится в публикации газеты «Маарив».

Отмечается, что международные авиакомпании были уведомлены о продлении ограничений.

Власти страны запретили иностранцем въезд в Израиль в середине марта. Жители страны, вернувшиеся из-за рубежа, были обязаны проходить двухнедельный карантин.

NEWS.ru писал, что в Израиле увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией. После этого власти приняли решение приостановить смягчение ограничительных мер. Исключения будет касаться залов торжеств. Они смогут работать согласно директивам Министерства здравоохранения.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху призвал наложить на Иран «парализующие санкции», несмотря на пандемию коронавируса. Политик заявил об этом, когда узнал о грубом нарушении «ядерной сделки» со стороны ближневосточной страны. Нетаньяху сослался на публикацию агентства France-Presse, которое опубликовало данные из доклада Международного агентства по атомной энергии.