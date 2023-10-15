Израиль восстановил подачу воды на юг сектора Газа Салливан: США получили от Израиля данные о возобновлении подачи воды в Газу

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа, заявил в интервью телеканалу CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что эта проблема была ключевой в рамках дискуссий последних нескольких дней.

Сегодня я находился в контакте с моими израильскими коллегами. За последний час они сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа. Этот вопрос находился в центре дискуссий на протяжении последних нескольких дней, — сказал Салливан.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) опасается, что при дальнейшей эскалации конфликта Газа окажется на грани гуманитарной катастрофы. Директор по коммуникациям агентства Джульетт Тума сообщил, что в регионе и до эскалации палестино-израильского конфликта наблюдался серьезный гуманитарный кризис.

В ООН ранее заявили, что десятки тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома после призыва израильских властей к принудительной эвакуации на юг региона. В ведомстве напомнили, что Израиль настаивал на эвакуации 1,1 млн палестинцев в преддверии военных операций.