Израиль вакцинирует своих дипломатов от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f8fa25e8-6970-11eb-8b2c-96000091f725_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Израиль начал кампанию по вакцинации сотрудников своих дипведомств от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в МИД страны.

Сегодня вакцину получили 10 дипломатов из посольства Израиля в Нью-Дели и сотрудники консульств в Мумбае и Бангалоре, — цитирует РИА Новости собеседника в министерстве.

Кроме того, вакцины получили сотрудники посольства в Лондоне, через несколько недель они прилетят в Израиль за второй дозой вакцины. В ближайшее время также ожидается прибытие дипломатов из Рима.

Массовая вакцинация населения от коронавируса в Израиле началась 20 декабря. Вторую дозу вакцины израильтяне начали получать с 10 января. На данный момент первую дозу получили более 3,42 млн человек, вторую — 2,015 млн.

Как сообщал NEWS.ru, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкховен заявила, что в настоящий момент в мире наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции нового типа. Она отметила, что эпидемиологическая обстановка в мире улучшилась благодаря принятию мер, которые позволили прервать «цепочки» передачи коронавируса. Также она подчеркнула, что мощным «инструментом» в борьбе с инфекцией является вакцинация.