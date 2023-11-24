Израиль в рамках соглашения с ХАМАС отпустит 39 заключенных CNN: Израиль в рамках соглашения с ХАМАС 24 ноября освободит 39 заключенных

Фото: Mohammed Nasser/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС 24 ноября отпустит 39 палестинских заключенных, сообщает CNN. Израильский чиновник рассказал телеканалу, что среди тех, кто обретет свободу, будут женщины и дети.

Израильская сторона доставит палестинцев в города на Западном берегу реки Иордан, но сделает это после того, как ХАМАС освободит заложников, в настоящее время удерживаемых в секторе Газа.

Член руководства палестинского движения ХАМАС Басем Наим ранее заявил, что Египет, Катар и США являются гарантами соблюдения гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Перемирие для обмена заключенных и пленных вступит в силу утром 24 ноября. По словам Наима, во время гуманитарного перемирия в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с помощью: медикаментами, топливом и провизией. В организации уточнили, что в обмен «на каждого заложника-сиониста будут освобождаться трое палестинских заключенных».

Ранее член руководства «Исламского джихада» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Али Абу Шахин заявил, что Израилю придется заплатить за освобождение военнослужащих, удерживаемых в заложниках в секторе Газа, другую цену, чем за освобождение гражданских лиц. По его словам, в палестинской организации считают, что у солдат «иная цена».