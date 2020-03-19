Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об ужесточении карантинных мер в стране. Причиной стало распространение коронавируса. Теперь все рекомендации Минздрава будут носить обязательный характер.
В тяжелые времена я обязан принимать тяжелые решения. Позавчера Минздрав издал распоряжение оставаться дома. Сегодня я подписал несколько чрезвычайных указов. С этой ночи они вводятся в действие. Среди прочего вводится ограничение на передвижение. От вас, граждане Израиля, требуется оставаться дома, — заявил он.
Он отметил, что исключением из правил станут отдельные группы граждан. В частности, сотрудники жизнеобеспечивающих производств и те, чья деятельность связана с работой в чрезвычайных ситуациях.
Под запрет также попало посещение пляжей, парков, торговых центров и других общественных мест.
NEWS.ru писал ранее, что спецслужбы в Израиле начали отслеживать перемещения заражённых коронавирусом пациентов. На сегодняшний день в стране выявлено более 300 случаев заражения COVID-19.
Добавьте наши новости в избранные источники