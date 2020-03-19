https://static.news.ru/photo/a01e1168-6a1c-11ea-972c-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Данил Иванов/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об ужесточении карантинных мер в стране. Причиной стало распространение коронавируса. Теперь все рекомендации Минздрава будут носить обязательный характер.

В тяжелые времена я обязан принимать тяжелые решения. Позавчера Минздрав издал распоряжение оставаться дома. Сегодня я подписал несколько чрезвычайных указов. С этой ночи они вводятся в действие. Среди прочего вводится ограничение на передвижение. От вас, граждане Израиля, требуется оставаться дома, — заявил он.

Он отметил, что исключением из правил станут отдельные группы граждан. В частности, сотрудники жизнеобеспечивающих производств и те, чья деятельность связана с работой в чрезвычайных ситуациях.

Под запрет также попало посещение пляжей, парков, торговых центров и других общественных мест.

NEWS.ru писал ранее, что спецслужбы в Израиле начали отслеживать перемещения заражённых коронавирусом пациентов. На сегодняшний день в стране выявлено более 300 случаев заражения COVID-19.