Сектор Газа в руинах: фото разрушенных после бомбардировок городов

Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press

ЦАХАЛ менее чем за неделю выпустила по сектору Газа столько ракет и бомб, сколько США использовали для атак на Афганистан за год. Об этом заявил порталу Ynet нидерландский военный советник и бывший следователь ООН по военным преступлениям в Ливии Марк Геральско.

Ранее ЦАХАЛ заявила, что израильские военнослужащие с 7 по 12 октября нанесли удары по более чем 3,6 тысячи целей в секторе Газа, использовав шесть тысяч боеприпасов общим весом четыре тысячи тонн. Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду вечером заявил, что движение ХАМАС в секторе Газа будет «стерто с лица земли».

В ООН сообщили, что в результате бомбардировок ЦАХАЛ сбыли разрушены или стали непригодными для проживания более 2540 единиц жилья в секторе Газа. Разрушенные здания, поврежденная инфраструктура и улицы превратились в поля обломков.

Бомбардировки начались в ответ на беспрецедентную террористическую атаку ХАМАС. Боевики движения 7 октября устроили масштабные атаки на приграничные с сектором Газа населённые пункты и военные базы Израиля. В результате сотни гражданских погибли или были взяты боевиками в заложники.