Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане

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Израильские военные вечером в воскресенье нанесли удары по территории Ливана, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Отмечается, что атаке подверглись объекты шиитской организации «Хезболла».

В настоящее время Армия обороны Израиля осуществляет удары по террористическим объектам, принадлежащим «Хезболла» в Ливане. Подробности будут предоставлены позже, — говорится в официальном сообщении.

Ранее ливанское движение «Хезболла» заявило о подрыве двух танков и бронетранспортера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с республикой. Члены группировки утверждают, что в результате нападения несколько человек погибли, также есть раненые. По их словам, атака была совершена в ответ на удары со стороны Израиля по городам Альма-эш-Шааб и Шебаа, при которых погибли журналисты и мирные жители.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ объявила о закрытии участка в четырех километрах от границы с Ливаном из-за обстрелов. В ведомстве призвали израильтян не посещать эту территорию. До этого в ЦАХАЛ сообщили, что Ливан наносит удары по населенному пункту Штула на севере Израиля противотанковыми ракетами. В ЦАХАЛ подчеркнули, что после обстрелов израильская армия нанесла ответный удар по Ливану и уничтожила «очаг огня».