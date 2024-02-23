«Бригада Хан-Юнис» палестинского движения ХАМАС ликвидирована, доложил глава Минобороны Израиля Йоав Галант в ходе телефонного разговора американскому коллеге Ллойду Остину о завершении ликвидации в одноименном городе в секторе Газа. По словам израильских военных, Армия обороны Израиля действует профессионально, пишет ТАСС.

Мы успешно ликвидировали «Бригаду Хан-Юнис» ХАМАС. Наши операции в Хан-Юнисе отражают нашу политику с начала войны — работать четко, различать террористов и гражданских лиц и способствовать доставке гуманитарной помощи, несмотря на многочисленные угрозы, — цитирует агентство Галанта.