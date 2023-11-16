Израиль сообщил о взятии западной части Газы Министр обороны Галант: ЦАХАЛ зачистила и взяла под контроль западную часть Газы

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль и зачистила западную часть города Газа, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что войска перешли к следующему этапу операции.

За последние сутки мы завершили захват и зачистку западной части города Газа. Мы перешли к следующему этапу... Операция продолжается и проводится четко, избирательно и очень решительно, — заявил Галант.

Ранее стало известно, что Израиль начал переговоры с представителями ХАМАС об освобождении удерживаемых гражданских лиц. Конфликтующие стороны обсуждали вариант, что сначала выпустят порядка 10–20 человек, а затем ХАМАС освободит еще 100 заложников, если армия Израиля выполнит все условия.

При этом власти Египта сообщили правительству Израиля, что движение ХАМАС в ближайшие дни планирует освободить заложников, которые были захвачены при нападении на еврейское государство. По информации СМИ, Тель-Авив отказался от любого прекращения огня в секторе Газа или поставок топлива, пока палестинская группировка не выпустит первую группу пленников.