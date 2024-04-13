Израиль сообщил о «точечной операции» в секторе Газа

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Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели «точечную операцию» в северной части сектора Газа и «высокоточную наземную операцию» в центре анклава, сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что 162-я дивизия уничтожила «террористические объекты» движения ХАМАС, среди которых склады оружия. Помимо прочего, была захвачена военная техника.

Истребители ЦАХАЛ уничтожили пусковые установки с ракетами, готовыми к запуску в центральную часть Израиля, 162-я дивизия продолжает точечные операции в центральной части сектора Газа, — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что военным удалось выявить «отряд вооруженных радикалов» при помощи беспилотников, после чего авиация нанесла удар. Все налеты осуществлялись в виде серии точечных атак, добавили в пресс-службе.

Ранее представитель американского Министерства обороны заявил, что США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить защиту дислоцированным там войскам. Об этом он сообщил на фоне опасений ответного удара Ирана по Израилю. Начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви провел оценку ситуации с высшим армейским руководством и отметил, что израильские силы готовы к любому сценарию в координации с армией США.