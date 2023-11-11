Израиль сообщил о доставке новой партии гуманитарной помощи в Газу Не менее 30 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Газу через КПП «Рафах»

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

По меньшей мере 30 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в пятницу через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщила пресс-служба Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях. По данным ведомства, большая часть из них привезла продовольствие.

30 грузовиков с гуманитарной помощью были осмотрены и доставлены сегодня в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 22 грузовика привезли в Газу 395 тонн продуктов питания, еще три — 30 тонн медоборудования, два — 57 тонн воды, оставшиеся три — 58 тонн смешанных грузов. Помощь гражданскому населению анклава передали ООН и египетский Красный Полумесяц.

Ранее сообщалось, что два самолета Ил-76 доставили в Египет 60 тонн гуманитарного груза в помощь для населения сектора Газа. В состав груза вошли продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены. После разгрузки вещи передадут египетскому обществу Красного Полумесяца, которое направит его населению Газы.

До этого Россия отправляла для населения сектора Газа 28 тонн гуманитарной помощи. Тогда груз состоял из лекарственных препаратов, гемостатических средств и перевязочных материалов. В середине октября борт МЧС доставил в Египет для сектора газа 27 тонн продуктов питания — муку, рис, макаронные изделия, сахар.