Ирану нечего искать в Сирии, Исламская Республика не является соседом Израиля и у неё нет причин для дипломатического урегулирования с Израилем, заявил глава Минобороны еврейского государства Нафтали Беннетт.
Он добавил, что Иерусалим собирается в течение 12 месяцев «убрать» Тегеран из Сирии,
Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз обстреляла сирийскую территорию. Нападение, которое было произведено при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), произошло в южной провинции Кунейтра. Сообщается, что погиб один из высокопоставленных представителей ливанской группировки «Хезболла». До этого еврейское государство объявило о новом военном плане, который предполагает масштабные многоуровневые операции.
В ЦАХАЛ пояснили, что хотят «радикально увеличить разрыв в возможностях» между израильскими силами и противником «в рамках имеющихся ресурсов». Акцент делается на том, чтобы сделать операции Израиля «многомерными» и «многопрофильными»,
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Израиля решили на день выборов закрыть границу для палестинцев сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Еврейское государство 2 марта впервые в своей истории проведёт третьи подряд выборы за год после того, как по итогам двух предыдущих не получилось сформировать правительственную коалицию.
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