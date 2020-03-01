https://static.news.ru/photo/d6a6c87e-5bbc-11ea-a864-fa163e074e61_660.jpg Нафтали Беннетт Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ирану нечего искать в Сирии, Исламская Республика не является соседом Израиля и у неё нет причин для дипломатического урегулирования с Израилем, заявил глава Минобороны еврейского государства Нафтали Беннетт.

Он добавил, что Иерусалим собирается в течение 12 месяцев «убрать» Тегеран из Сирии, пишет газета The Jerusalem Post.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз обстреляла сирийскую территорию. Нападение, которое было произведено при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), произошло в южной провинции Кунейтра. Сообщается, что погиб один из высокопоставленных представителей ливанской группировки «Хезболла». До этого еврейское государство объявило о новом военном плане, который предполагает масштабные многоуровневые операции.

В ЦАХАЛ пояснили, что хотят «радикально увеличить разрыв в возможностях» между израильскими силами и противником «в рамках имеющихся ресурсов». Акцент делается на том, чтобы сделать операции Израиля «многомерными» и «многопрофильными», скоординировав действия военно-морских, сухопутных, воздушных, разведывательных и кибер-сил.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Израиля решили на день выборов закрыть границу для палестинцев сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Еврейское государство 2 марта впервые в своей истории проведёт третьи подряд выборы за год после того, как по итогам двух предыдущих не получилось сформировать правительственную коалицию.