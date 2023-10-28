Полиция Израиля разрешила протестующим бастовать близ резиденции Нетаньяху Израиль снял запрет на проведение акций протеста у резиденции премьера

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильская полиция сняла запрет на проведение запланированной на 28 октября акции протеста возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, сообщает радио Kan. Ночью силовики опубликовали предупреждающее заявление, в котором говорилось, что полиция не допустит проведения таких акций, поскольку в военное время они запрещены.

В нем говорилось, что полицейские силы «будут действовать соответствующим образом, чтобы разогнать любой такой протест или демонстрацию, в том числе в Кесарии», однако в течение суток силовые структуры пересмотрели свое решение.

Associated Press ранее сообщало, что большое количество израильтян недовольны тем, как правительство реагирует на последствия атаки членов палестинского движения ХАМАС на Израиль. Они обвиняют главу кабмина в том, что он «на протяжении долгого времени не брал на себя ответственность» за случившееся.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуждает атаку ХАМАС на Израиль. При этом он отметил, что эти события произошли «не в вакууме». Он обвинил Израиль в 56-летней оккупации палестинского народа. В ходе заседания Совбеза ООН Гутерриш призвал соблюдать все принципы обращения с гражданским населениям в условиях вооруженных конфликтов.

Глава МИД Израиля Эли Коэн осудил генсека ООН за его критику и отказался впредь встречаться с ним. По его словам, после 7 октября не осталось места для сбалансированного подхода к конфликту и ХАМАС должен быть стерт с лица земли.