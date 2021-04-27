Израиль разрешит въезд в страну привитым от COVID-19 тургруппам

https://static.news.ru/photo/0c1be74e-a740-11eb-b9c3-96000091f725_660.jpg Фото: Ilia Yefimovic/dpa/Global Look Press

40 организованных тургрупп, привившихся утверждёнными в США и ЕС вакцинами, смогут посетить Израиль с 23 мая. Ограничение по количеству групп будет снято в июне, сообщает ТАСС со ссылкой на министра туризма страны Орит Фаркаш-Хакоэн.

В соответствии с актуальными указаниями Министерства здравоохранения [Израиля], только те туристы, кто полностью вакцинирован вакцинами, утверждёнными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и властями Евросоюза, смогут въезжать в Израиль, — заявила министр.

Она подчеркнула, что переболевшие коронавирусом и привитые другими вакцинами пока не будут приравнены к вакцинировавшимся и не смогут въезжать в Израиль.

Ранее стало известно, что россияне смогут прилетать на Мальдивы, не предъявляя при этом отрицательный ПЦР-тест. Однако у граждан РФ должен быть с собой сертификат о прививке, одобренной ВОЗ либо компетентным органом того или иного государства.

Также туристы, вакцинированные российским препаратом «Спутник V», смогут прилетать на Кипр, не сдавая ещё раз тест на COVID-19. Данное правило вступит в силу 10 мая, когда в стране подойдёт к концу двухнедельный локдаун.