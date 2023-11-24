Израиль счел атаку ХАМАС 7 октября игрой воображения Офицеры ЦАХАЛ не поверили предупреждениям о готовящейся атаке ХАМАС 7 октября

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Дежурные военнослужащие на границе Израиля с сектором Газа, постоянно наблюдающие и анализирующие видео и другие данные, поступающие из анклава, за несколько недель до нападения отправили подробный отчет главе разведки в южном командовании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Представители ВС заявили, что доклад включал в себя предупреждения о готовящейся атаке, однако высокопоставленный офицер назвал данные «воображаемым сценарием».

В материале говорилось, что ХАМАС готовится взорвать пограничные посты в нескольких местах, проникнуть на израильскую территорию и захватить кибуцы. Также палестинские бойцы репетировали захват заложников. Поводом для служебной записки послужило появление одного из главарей ХАМАС, наблюдавшего за тренировкой, который был опознан дозорными по базе данных лиц и личностей, однако и это не убедило начальство.

Ранее власти Израиля заявили о положительном решении по сделке с ХАМАС об освобождении пленных в секторе Газа. Договоренности предусматривают временное прекращение огня, которое продлится четыре дня. Во время гуманитарной паузы палестинское движение выпустит израильских заложников, а Тель-Авив — содержащихся в тюрьмах Израиля палестинцев.