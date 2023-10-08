Израильских заложников с юга страны освободили

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Мирных жителей, которых палестинские боевики удерживали в заложниках в населенном пункте Беэри на юге Израиля, отпустили спустя несколько часов, сообщает газета Haaretz. Отмечается, что их удерживали в собственных домах, пока велись переговоры об их освобождении.

Израильтяне, которых удерживали в заложниках палестинские боевики в кибуце Беэри в южном Израиле, освобождены спустя несколько часов, — говорится в сообщении.

Вечером 7 октября палестинские радикалы ХАМАС открыли ракетный огонь по центральной части и югу Израиля. В ответ на агрессию ВС страны начали операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Военнослужащим удалось вернуть контроль над десятком поселений близ южной границы. Власти сообщили, что государство находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов. По последним данным, около 100 человек стали жертвами конфликта, более 900 жителей получили ранения.

Уже ночью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции «Железные мечи» завершена. По информации, предоставленной его канцелярией, помимо электричества будут приостановлены поставки топлива и товаров в сектор Газа. Кроме того, армия Израиля создаст ограниченную военную зону в районе сектора Газа.