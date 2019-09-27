https://static.news.ru/photo/636d882e-e1e7-11e9-88f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Произошедшая в сентябре атака беспилотников на нефтяные объекты компании Saudi Aramco не была предотвращена из-за сложности в обнаружении низколетящих объектов американскими комплексами Patriot, заявил экс-глава Организации ПРО Израиля Узи Рубин. Для уничтожения таких целей больше подходит российский ЗРПК «Панцирь-С1».

При этом инженер, который разработал израильскую систему Arrow, сообщил, что в Израиле подобный инцидент произойти не могу. Он пояснил, что у страны меньше площадь, что является преимуществом, передаёт Lenta.ru .

Ранее News.ru писал, что официальный представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Джонатан Хоффман объявил о размещении в Саудовской Аравии ещё одного ЗРК Patriot и четырёх радаров Sentinel. Кроме того, в страну прибудут примерно 200 солдат армии США.

14 сентября дроны атаковали нефтянные объекты в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Иран ответственным за нападение. Эр-Рияд из-за налётов беспилотников приостановил добычу 5,7 млн баррелей нефти в сутки.