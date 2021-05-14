Израиль разрушил авиаударом здание с офисами международных СМИ

https://static.news.ru/photo/704f918a-b57c-11eb-9247-96000091f725_660.jpg Фото: Mohammed Talatene/Global Look Press

Израильский авиаудар обрушил высотное здание в Газе, в котором размещались офисы ряда международных СМИ. Такие данные приводит РИА Новости.

ВВС Израиля полностью разрушили в городе Газа высотное здание «аль-Джала», в котором размещались ряд международных СМИ, — уточнил источник агентства.

По данным источника, обрушению здания предшествовало предупреждение о готовящейся атаке, так что многие успели покинуть сооружение.

Уточняется, что в разрушенном здании располагались офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Ассошиэйтед Пресс и других международных СМИ в секторе Газа.

Ранее сообщалось о гибели одного человека в пригороде Тель-Авива в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Погибший 51-летний местный житель стал 10-й жертвой со стороны Израиля с момента эскалации конфликта.