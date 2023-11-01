«Капитуляция перед терроризмом»: МИД Израиля о решении Боливии МИД Израиля обвинил Боливию в поддержке терроризма после разрыва дипотношений

Фото: Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

Боливия «капитулировала перед терроризмом» и Ираном, заявил в Twitter (Х) пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат. Он осудил страну за решение разорвать дипломатические отношения с еврейским государством. Кроме того, отметил Хайат, Боливия показала, что «идет рука об руку с палестинским движением ХАМАС».

Решение правительства Боливии разорвать дипломатические отношения с Израилем является капитуляцией перед терроризмом и режимом аятолл в Иране. Израиль осуждает поддержку Боливией терроризма и ее подчинение иранскому режиму, — написал пресс-секретарь.

Ранее замглавы МИД Боливии Фредди Мамани сообщил, что правительство страны разрывает дипломатические отношения с Израилем. По его словам, причиной таких мер стали действия ЦАХАЛ в секторе Газа.

До этого бывший президент страны, лидер боливийской левой партии «Движение к социализму» Эво Моралес высказывал мнение, что с Израилем необходимо разорвать всяческие отношения. По мнению политика, Тель-Авив устроил геноцид палестинского народа, поэтому Израилю следует присвоить статус террористического государства. Моралес добавил, что все, кто отрицает геноцид в Палестине, являются его соучастником.