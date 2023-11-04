Израиль разбомбил колонну скорой помощи в Газе: что происходит 4 ноября Красный Полумесяц: 15 человек погибли при ударе Израиля по колонне скорых в Газе

Фото: Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела рейд на юге сектора Газа, и нанесла ракетные удары по северной части анклава. Что происходит в секторе Газа 4 ноября, какие объекты попали попала под удары Израиля, сколько погибших?

Как Израиль Ударил по Газе 4 ноября

4 ноября Армия обороны Израиля нанесла несколько ударов по гражданским объектам в секторе Газа, сообщила Al Jazeera. Более 150 человек пострадали в результате удара по зданию школы Аль-Фахура в лагере беженцев Джебалия. Минздрав Палестины сообщил о 12 погибших в результате удара, указав, что их число может вырасти. Очевидцы рассказали Al Jazeera, что в результате налета погибли только беженцы, женщины и дети, которые никак не связаны с движением ХАМАС.

Не менее 15 человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по колонне машин скорой помощи у ворот госпиталя Аш-Шифа. Палестинский Красный Полумесяц сообщил также о 60 раненых в результате удара по колонне из пяти скорых, сотрудники организации получили ранения. Как отмечает Красный Полумесяц, с начала конфликта у них погибли четверо медиков и были уничтожены восемь медицинских автомобилей.

Корреспондент турецкого агентства Anadolu сообщил, что Израиль начал наносить удары по солнечным панелям, которые питают действующие в Газе госпитали. Под ударом оказались солнечные генераторы госпиталя Аль-Вафа. Также были нанесены удары по солнечным батареям госпиталя Аш-Шифа и детской больницы Ан-Наср, подтвердили источники Al Jazeera.

Израиль, кроме того, нанес удар по воротам детской больницы Ан-Наср. Два человека погибли, «многие пострадали».

Еще 7 палестинцев погибли в результате удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Магази в центральной части анклава, сообщило турецкое агентство İHA.

Как прошел рейд ЦАХАЛ в Газе 4 ноября

Армия обороны Израиля сообщила о рейде в южной части сектора Газа, где находится город Рафах и единственный пограничный переход анклава с Египтом. В ЦАХАЛ сообщили, что вели разведку и занимались разминированием местности, и в это время столкнулись с сопротивлением бойцов ХАМАС.

Anadolu сообщает, что результатом рейда ЦАХАЛ на юге Газы стало разрушение еще двух мечетей в районе Ас-Сабра. Корреспондент Al Jazeera сообщил, что израильский танк на его глазах расстрелял водонапорную башню, которая питала несколько кварталов города Рафах. Также очевидцы сообщили, что израильские войска обстреливали рыбацкие лодки, которые стоят на небольшом расстоянии от берега сектора Газа.

Фото: idf.il

На кого охотится Израиль

Израильский ударный беспилотник нанес удар по дому лидера палестинского исламского движения, главы политбюро ХАМАС Измаила Хании, сообщило местное «Радио Аль-Акса». Палестинский политический лидер не живет там с 2019 года.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ заявил об уничтожении 10 высокопоставленных полевых командиров движения ХАМАС, которые по званию соответствуют комбатам и комбригам. Среди уничтоженных членов палестинского движения называют главу шуры ХАМАС Усама Мазини, главу воздушных сил Мерада Абу Мерада, а также командующие батальонами «Нусейрат», «Шати» и «Аль-Фуркан».

Как отреагировали в ООН на действия Израиля

Генсек ООН Антониу Гутерриш был потрясен сообщениями об ударе Израиля по машинам скорой помощи в секторе Газа.

«Я в ужасе от сообщения о нападении на конвой скорой помощи возле больницы „Аль-Шифа“ в Газе. Изображения тел, разбросанных на улице возле больницы, душераздирающие», — сказал он.

По словам генсека, он помнит об атаках, совершенных членами ХАМАС в Израиле и подчеркнул, что все заложники, удерживаемые в Газе, должны быть немедленно освобождены. Также должны прекратиться удары по мирным гражданам в Газе.

Гутерриш заявил, что гуманитарная ситуация в Газе ужасна.

«Морги переполнены. Магазины пусты. Ситуация с санитарией ужасна. Мы наблюдаем рост заболеваемости и респираторными заболеваниями, особенно среди детей. Все население травмировано. Нет ни одного безопасного места», — объявил он и призвал к гуманитарному прекращению огня.

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