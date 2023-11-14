Израиль расследует изнасилования женщин со стороны ХАМАС ВВС: полиция Израиля расследует изнасилования, совершенные ХАМАС 7 октября

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Израиля начала расследовать «ряд случаев» сексуального насилия над женщинами, предположительно, совершенных 7 октября участниками палестинского движения ХАМАС, сообщает канал ВВС. По его данным, у израильской полиции есть многочисленные свидетели преступлений.

У нас есть многочисленные свидетели по нескольким делам, — сказали в полиции.

Также правоохранители Израиля сослались на показания одной из участниц музыкального фестиваля Nature party, который прервала атака ХАМАС. Свидетельница сообщила, что одна из девушек подверглась групповому изнасилованию. По словам очевидицы, после надругательства пострадавшую изувечили и убили. Комиссар полиции Израиля Яаков Шабтай сказал ВВС, что это не единственные подобные показания.

Вместе с тем адвокаты правящей в Турции пропрезидентской Партии справедливости и развития подали иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС) по обвинению в геноциде в секторе Газа, сообщил юрист Метин Кюлюнк. Защитник добавил, что обращение в гаагский суд было сделано через Министерство юстиции Турции, которое уполномочено направить документ по адресу. В качестве доказательства Кюлюнк опубликовал первую страницу иска и уточнил, что над документом работали несколько его коллег. Он добавил, что обращение в МУС изложено всего на 23 страницах.