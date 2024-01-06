Израиль пытается уговорить страны не обвинять его в геноциде на суде в ООН Axios: израильские дипломаты пытаются уговорить страны выступить против суда ООН

Фото: Mohammed Turabi/Keystone Press Agency/Global Look Press

МИД Израиля потребовал от своих послов оказать давление на руководство принимающих стран и убедить их выступить против суда по обвинению в геноциде в ООН, сообщает Axios. В разосланных дипломатам телеграммах указывается, что решение Организации Объединенных Наций будет иметь значительные последствия для государства.

Решение суда может иметь значительные потенциальные последствия не только в правовом мире, но и иметь практические двусторонние, многосторонние экономические последствия и последствия для безопасности, — сообщается в письмах.

В телеграмме также говорится, что послы должны убедить страны сделать «немедленное и недвусмысленное публичное заявление». В нем должно сообщаться, что конкретное государство отвергает все «возмутительные, абсурдные и безосновательные» обвинения Израиля в геноциде в секторе Газа.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал палестинский анклав местом отчаяния и смерти. По его словам, надвигается катастрофа в области здравоохранения: десятки тысяч людей, в основном женщины и дети, убиты или ранены, а выжившие семьи вынуждены спать под открытым небом, пока температура на улице стремительно понижается.