Израиль объявил об эвакуации на севере страны ЦАХАЛ: Израиль эвакуирует 14 населенных пунктов на севере страны

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Израиль проведет эвакуацию 14 населенных пунктов на севере страны, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. План по перемещению жителей в безопасные места был одобрен министром обороны Йоавом Галантом, его осуществят главы местных муниципалитетов.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на дополнительные населенные пункты на севере Израиля, — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ объявила о начале эвакуации жителей города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном. Жителей города планируют разместить в специальных гостевых домах, спонсируемых государством.

Командование ЦАХАЛ уведомило городскую администрацию о решении. Ответственность за эвакуацию граждан будет лежать на властях города, Министерстве туризма и Министерстве обороны Израиля. Причины эвакуации неизвестны, однако предполагается, что это связано с растущей напряженностью на границе двух государств.

До этого Армия обороны Израиля обратилась к жителям сектора Газа с рекомендацией об эвакуации. Им посоветовали уехать в район Аль-Маваси, расположенный на юге региона. При этом в ЦАХАЛ гарантировали, что туда будет направляться гуманитарная помощь.