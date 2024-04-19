Израиль против Ирана: ждем дальнейшего развития событий

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В разыгрываемой на Ближнем Востоке силовой шахматной партии наступает время, взятое для обдумывания дальнейших ходов. Иран и Израиль, эти реальные члены ядерного клуба, провели показательные акции взаимного возмездия и сохранили лицо, заодно получив информацию о состоянии сил и средств противника. Они не дали пока повода опасаться, что конфликт выйдет из договорных рамок и пойдет по пути неконтролируемой эскалации с непредсказуемыми последствиями.

Но это пока. Чеховское «ружье» все еще висит на стене. И по закону драматического жанра может выстрелить в самое неожиданное время.

Какие выводы сделал для себя Израиль

Осознав, что ни США, ни лояльные арабские страны не поддержат по-настоящему разрушительную акцию против Ирана, Тель-Авив ограничился демонстрацией возможностей. Несколько беспилотников были сбиты ПВО Ирана, но запущенные с самолетов из воздушного пространства Ливана крылатые ракеты попали по иранской базе ВВС, откуда иранские самолеты заблаговременно улетели. Поэтому удар пришелся по складам с керосином, вызвав впечатляющий пожар. Но керосина у Ирана много.

В Израиле отдают себе отчет, что пока страна имеет преимущество в авиации. Хотя есть информация, что Иран собирается приобрести наши Су-57. Пока иранцы не могут похвастаться и сверхнадежной многоуровневой системой ПРО. Мы же помним, что в свое время по просьбе тогда еще «уважаемого партнера» Барака Обамы мы затормозили поставки иранцам систем С-300. Но Иран явно упорно работает над латанием дыр в своем оборонном куполе.

Однако если Израиль способен нанести сокрушительный удар по объектам в Иране, включая атомные, то вот отразить настоящую атаку Ирана ему будет весьма проблематично. Недаром после запуска Ираном своих дронов и ракет по Израилю (в известное время и по известным маршрутам) израильтянам и их западным союзникам пришлось мобилизовать все свои силы. Работали все системы «Железного купола», в воздухе барражировали самолеты разного класса. Были задействованы все системы ПРО кораблей США и Великобритании.

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Pres Работа «Железного купола»

Какие выводы сделали для себя иранцы

Собственно, и Иран продемонстрировал свои возможности, учитывая, что он задействовал примерно только 1% своих знаменитых «Шахидов». И это цифра не оспаривается на Западе. А потому можно представить, сколько времени иранцы могли бы без перерыва нагружать израильский «Железный купол».

Кроме того, в Тегеране не скрывают, что отправили вслед своим дронам старые крылатые и баллистические ракеты, что называется, просто очистив склады. Теперь иранские представители легко жонглируют названиями немалого числа новых носителей, способных поражать объекты на расстоянии в 2,5 тысячи километров. Считается, что иранцы широко использовали достижения в ракетостроении Северной Кореи.

Наконец, вся оборонная западно-израильская армада оказалась бессильной против нескольких гиперзвуковых ракет Ирана, который стал второй страной, применившей такое оружие на практике.

К слову, Иран не просто заявляет, что прекрасно знает расположение всех израильских ядерных объектов. Известно, что иранцы построили у себя в пустыне модель израильского исследовательского центра в Димоне и изучают варианты его уничтожения.

Стороны взяли паузу

Демонстративные акции двух стран многое показали. Израиль в качестве компенсации за свою сдержанность получил от американцев добро на продолжение операции в Газе. Заодно американцы заблокировали принятие в ООН палестинцев. А Иран доказал, что он один из лидеров арабского мира.

Ясно, что большая война в ключевом регионе никому не нужна. Особенно Джо Байдену в год выборов. Все взяли паузу. Но никто не скажет, насколько она будет долгой.

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