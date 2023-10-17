Тель-Авив просит Starlink: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

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Израиль, столб дыма на месте падения ракеты ХАМАС из сектора Газа

17 октября Армия обороны Израиля ликвидировала старшего командира подразделения ХАМАС Аймана Нофаля «Абу Ахмеда». Пресс-служба ЦАХАЛ также сообщила, что истребители нанесли удар по штаб-квартире радикального палестинского движения. NYT пишет, что израильская армия применяет данные мобильных телефонов палестинцев в секторе Газа, чтобы отслеживать их перемещения. По информации Bloomberg, правительство Израиля ведет переговоры с американским бизнесменом Илоном Маском об использовании спутниковой системы связи Starlink для усиления систем коммуникации.

Главные новости о том, что произошло в зоне палестино-израильского конфликта в ночь на 17 октября, читайте в материале NEWS.ru.

ХАМАС продолжает наносить удары по израильским городам в ответ на обстрелы сектора Газа. Бойцы группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» выпустили ракеты по Тель-Авиву и Сдероту. Кроме того, удары были нанесены по Эшколю и по скоплению израильских солдат в районе кибуца Кфар-Аза.

Западные лидеры один за другим прибывают в Израиль

17 октября Израиль посетил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Он провел переговоры с главой кабмина Израиля Биньямином Нетаньяху, а также встретился с представителями румынского сообщества.

Помимо него в Израиль с визитом прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц. Во время пресс-конференции с Нетаньяху он подчеркнул важность доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Израильский премьер выразил Шольцу благодарность за солидарность. Он сравнил действия ХАМАС с преступлениями нацистов во время Второй мировой войны.

Арабские страны не пускают беженцев

Иордания и Египет не будут принимать беженцев из сектора Газа, заявил иорданский король Абдалла II на пресс-конференции после встречи с Шольцем в Берлине. По его словам, отправка палестинцев на территорию его страны является красной линией.

В то же время в Шотландии выразили готовность впустить на свою территорию палестинских беженцев и оказать им помощь. Первый министр Шотландии Хамза Юсаф заявил, что в стране разработают схему по переселению жителей сектора Газа.

Количество пропавших без вести россиян растет

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что девять граждан России значатся в списках пропавших без вести в зоне палестино-израильского конфликта. Он отметил, что прежде в этом перечне было 12 человек, но в дальнейшем стало известно об их гибели. Число погибших россиян увеличилось до 16 человек, сказал глава дипмиссии.

Более подробную информацию о судьбе россиян, пострадавших в результате атаки ХАМАС, получить пока невозможно, сказал Викторов. Он отметил, что представители посольства активно работают над этим вопросом совместно с Министерством внутренних дел Израиля.

MK.RU сообщает, что россиянка Кристина, проживающая в секторе Газа с трехлетним ребенком, пожаловалась на отсутствие помощи и эвакуации. По ее словам, представители российского консульства находятся на связи с ней.

Женщина рассказала, что ей с ребенком пришлось сутки сидеть в поле недалеко от КПП «Рафах» на границе с Египтом, ожидая эвакуации. Когда ночью резко похолодало и пошли дожди, местный житель предложил ей укрыться в заброшенном доме.

Несколько дней назад еще была какая-то надежда выбраться с территории Газы, однако больше тема эвакуации не обсуждается, отметила она.

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