Израиль продлил запрет на поездки в Россию

До 25 июля Израиль продлил запрет на путешествия в страны «красной зоны», в которых сохраняется высокий уровень распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

В настоящее время в список стран «красной зоны» входят Аргентина. Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия. С 12 июля туда добавятся Белоруссия и Узбекистан.

В сообщении Минздрава говорится о том, что въезд для граждан запрещён в связи с максимальным риском заражения.

Кроме того, все въезжающие в Израиль (любого возраста, включая переболевших и вакцинированных) из этих стран должны быть изолированы в соответствии с процедурами Министерства здравоохранения, — отметили в ведомстве.

Также в Израиле с 16 июля граждане, возвращающиеся из-за границы, должны быть изолированы на сутки до получения результатов теста на коронавирус. Возвращающиеся из стран «оранжевой зоны» должны будут провести две недели в карантине.

Ранее были названы полностью открытые для туристов страны: Албания, Коста-Рика и Доминиканская Республика.