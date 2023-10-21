Израиль призвал своих граждан покинуть ряд мусульманских стран Израиль призвал граждан покинуть Египет и ОАЭ из-за угроз безопасности

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Совет национальной безопасности Израиля призвал граждан страны покинуть Египет, ОАЭ, Иорданию, Марокко и Турцию из-за угроз безопасности, сообщается на сайте правительства еврейского государства. Кроме того, им рекомендуется избегать поездок в мусульманские страны на фоне антиизраильских протестов.

До дальнейшего уведомления рекомендуется воздержаться от пребывания во всех странах Ближнего Востока и арабских странах, включая Турцию, Египет, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что массовые протесты в связи с обстрелом больницы в секторе Газа начались в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране, Ливане и Германии. В Стамбуле многотысячная толпа протестующих собралась перед зданием генконсульства и требовала выслать израильского посла из страны. Кроме того, толпа мусульман попыталось штурмом взять посольство Израиля в Иордании.

Протесты также проходят в Европе. Так, греческая полиция применила слезоточивый газ против колонны пропалестинских манифестантов, пришедших к посольству Израиля в Афинах. Также правоохранители использовали светошумовые гранаты. Однако отмечается, что демонстранты изначально не провоцировали стражей порядка.