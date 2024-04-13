Израиль призвал Евросоюз признать КСИР террористами

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Руководство Израиля призывает Евросоюз признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, а также наложить на Иран новые санкции после захвата судна в Ормузском проливе, сообщает глава МИД еврейского государства Исраэль Кац. Он обвинил Иран в проведении «пиратской операции» и нарушении международного права.

Преступный режим, который поддерживает преступления ХАМАС, сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права. КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее стране — члену ЕС, — написал он в Twitter (X).

КСИР в настоящий момент признана террористической организацией в таких странах как США, Израиль, Саудовская Аравия и Бахрейн.

Агентство IRNA 13 апреля сообщило, что ВМС КСИР, являющегося элитным иранским военным формированием, захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Контейнеровоз, который шел под флагом Португалии, связан с Израиль. По данным агентства, задержанное судно управляется компанией Zodiac, принадлежащей израильскому магнату Эялю Оферу.

Ранее представитель Пентагона заявил, что США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить защиту дислоцированным там войскам. Об этом он сообщил на фоне опасений ответного удара Ирана по Израилю. Начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви провел оценку ситуации с высшим армейским руководством и отметил, что израильские силы готовы к любому сценарию в координации с армией США.