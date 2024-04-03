Израиль признал ошибку, которая привела к гибели членов НКО в Газе ЦАХАЛ: гибель членов НКО в Газе произошла из-за ошибочного удара

Фото: Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гибель членов НКО «Всемирная центральная кухня» произошла в результате серьезной ошибки при обстреле Газы, сообщил глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви. По его словам, удар был нанесен не с целью навредить сотрудникам.

Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией — ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти... Этот инцидент был серьезной ошибкой, — передает пресс-служба ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что семь сотрудников World Central Kitchen погибли при атаке Армии обороны Израиля в секторе Газа. Их машины с фирменным логотипом подбили в «деконфликтной зоне». В двух бронированных и одном обычном автомобиле были выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, имеющие двойное гражданство США, Канады и Палестины.

Как передавал генсек ООН Антониу Гутерриш, число погибших от ударов Израиля гуманитарных работников достигло 196. По его словам, это является недопустимым. В частности, он упомянул гибель сотрудников «Всемирной центральной кухни».

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что военные непреднамеренно нанесли удар по гуманитарным работникам в секторе Газа. Он также заверил, что таких инцидентов не повторится в будущем, а инцидент будет досконально изучен.