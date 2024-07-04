Израиль присвоил крупнейшую за 30 лет территорию Палестины Израиль объявил участок Палестины в 1270 га своей государственной землей

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль признал своими государственными землями участок площадью в 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан, сообщили в правозащитной организации «Шалом ахшав». Отмечается, что эта территория стала рекордной по размеру из присвоенных Тель-Авивом за последние 30 лет.

Правительство [Израиля] объявило 1270 гектаров земель в долине реки Иордан государственными землями. Размер участка, объявленного государственным, является самым большим с момента соглашений Осло (соглашения по урегулированию между Израилем и Палестиной от 1993 года. — NEWS.ru), — сказано в сообщении.

Правозащитники утверждают, что руководство Израиля приняло решение о признании территории на Западном берегу Иордана еще 25 июня, однако официально об этом объявили лишь 3 июля.

Ранее The New York Times сообщила, что израильские генералы хотят перемирия с палестинцами в секторе Газа. Однако, по данным журналистов, эту позицию не поддерживают в Тель-Авиве, поэтому между ними и военным руководством возникли серьезные разногласия.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил о готовящемся крупном вооруженном конфликте, о чем говорят ситуация на Ближнем Востоке и политика Евросоюза. По его словам, все также указывает на тот факт, что мир не сможет избежать масштабного столкновения Израиля с ливанским движением «Хезболла».