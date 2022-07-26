Израиль пригрозил Ирану ракетным ударом из-за ядерной программы Глава Минобороны Израиля заявил о готовности нанести удар по Ирану из-за ядерной программы

Фото: Xinhua/Global Look Press

Министр обороны Израиля Бени Ганц

Израиль не исключает возможности нанесения ракетного удара по Ирану из-за активизации Тегерана по вопросу развития ядерной программы, заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц в интервью 13TV. Он также назвал Иран «проблемой для всего мира».

Иран — проблема всего мира, а не только частная проблема Государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома, — сказал Ганц.

Ранее США призвали Иран определиться, заинтересован ли он в быстром восстановлении ядерной сделки. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Госдепартамента, отметивший, что Вашингтон до сих пор считает, что достижение согласия по данному вопросу по-прежнему не гарантировано.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключён в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. План предполагал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран заявил о поэтапном сокращении собственных обязательств в рамках соглашения. В частности, он отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.