Израиль предупреждал США о намерении ударить по Ирану Bloomberg: Израиль уведомил США о планах атаковать Иран в ближайшие 24–48 часов

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Израиля предупреждало Соединенные Штаты о планах нанести ракетный удар по Ирану, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. По данным СМИ, Вашингтон был в курсе, что атака произойдет в ближайшие 24–48 часов.

Белый дом данную информацию не комментировал. Других подробностей зарубежное издание не привело.

Ранее взрывы прозвучали в районе иранского города Исфахан. Уточнялось, что звуки были слышны неподалеку от аэропорта. Официальных комментариев по ситуации не поступало, сведений о разрушениях или пострадавших не было.

До этого стало известно, что США могли разрешить проведение израильской военной операции в городе Рафах в секторе Газа в обмен на отказ Израиля от масштабного ответа на иранские удары. До последнего времени американские власти выступали против операции в городе. В ответ на удар по консульству Ирана в Дамаске Тегеран нанес по израильской территории массированные удары с помощью дронов и ракет. В Тель-Авиве пригрозили, что вновь нанесут удар по иранским объектам. Однако власти США потребовали от Израиля лишь ограниченного ответа Ирану.

Кроме того, The Wall Street Journal утверждал, что командование КСИР переместит офицеров среднего звена из САР в другие места дислокации из соображений безопасности. Помимо Ирана, аналогичные меры предприняло и ливанское движение «Хезболла», чьи офицеры также присутствуют в Сирии.