Израиль предложил наказать Иран «по российскому сценарию»

Израиль предложил США альтернативный план по иранской ядерной сделке, об этом стало известно в результате утечки информации в израильские СМИ 1 апреля. В ходе совместной пресс-конференции премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и госсекретаря США Энтони Блинкена (сейчас совершает турне по Ближнему Востоку и Северной Африке) последний поднял тему обогащения урана в Иране. Госсекретарь США заявил, в частности, что при нынешних условиях Исламская Республика способна создать свое ядерное оружие в течение ближайших недель. Беннет парировал, ответив, что Тегеран мог бы существенно снизить объемы обогащения, если бы страны Запада довели наложенные на него санкции до уровня уже принятых антироссийских мер. То есть израильская сторона предложила усилить санкционное давление на Тегеран до чрезвычайного уровня.

Также премьер Израиля назвал ядерную сделку с Ираном, которая сейчас обсуждается в Вене, лишь «временным решением». По его словам, возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) откроет Ирану доступ к замороженным на западных счетах миллиардам долларов, которые будут вскоре направлены на наращивание вооружения и спонсирование своих прокси в Ближневосточном регионе.

Именно нам здесь в регионе затем придется иметь дело с последствиями, — предупредил Беннет.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс признал, что у Израиля и США есть разногласия, но при этом обе страны разделяют общую цель — недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

Нельзя скрывать, что у нас есть тактические разногласия с нашими израильскими союзниками, но чего не существует, так это разногласий на стратегическом уровнях. Мы и наши союзники полны решимости никогда не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием, — сказал он.

Блинкен поспешил заверить своего партнера в приверженности США произраильской политике, говоря, что вне зависимости от заключения сделки Штаты со своими союзниками продолжат противостояние дестабилизирующей политике Ирана в регионе.

Энтони Блинкен и премьер Израиля Нафтали Беннет Omer Meron/Israeli Gpo/Global Look Press

Но несмотря на союзнические заявления, в Белом доме все чаще звучит критика в адрес Израиля, который якобы недостаточно активно выступает против России. В частности, американские политики недовольны тем, как еврейское государство пытается лавировать между двумя лагерями. Впрочем, сам Беннет назвал политику своей страны в отношении украинского кризиса «ответственным и взвешенным подходом».

Впрочем, похоже, что несмотря на недовольство Израиля и его предложения ужесточить санкции против Тегерана, СВПД все же будет возобновлен. Единственный пункт, по которому еще не удалось достичь консенсуса на переговорах, связан с требованием Ирана об исключении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций. США в ответ выдвинули требование к Тегерану прекратить расследование по делу об убийстве иранского военного деятеля Кассема Сулеймани по приказу бывшего президента США Дональда Трампа в начале 2020 года. Важность прекращения расследования этого дела основана на данных американских спецслужб, которые считают, что Иран все еще вовсю вовлечен в свой план мести за генерала и намеревается отомстить ряду американских политиков, так или иначе связанных с убийством.

При этом Израиль и его сторонники считают , что исключение КСИР из черного списка существенно снизит возможности по предотвращению различных террористических угроз, связанных с Корпусом.

Надо отметить также, что США и Израиль согласны: даже в случае подписания ядерной сделки Тель-Авив будет иметь право и дальше принимать собственные антииранские меры.

Мы были предельно откровенны по этому вопросу. Если сделка состоится, у израильтян не будут связаны руки. Если сделки не будет, то у израильтян они тем более не будут связаны. Израиль может принимать любые меры, необходимые для своей защиты, — заявлял посол США в Израиле Томас Найдес.

Несмотря на переговоры, США и вправду не сбавляют давление на Иран. 30 марта против ряда иранских компаний, а также бизнесмена Мухаммада Али Хусейни, связанного с программой создания баллистических ракет, были введены новые санкции в связи с причастностью Ирана к ракетной атаке на столицу Иракского Курдистана Эрбиль.

Здания, повреждённые в результате ракетного обстрела вблизи комплекса консульства США в Эрбиле, Ирак Dalshad Al-Daloo/XinHua/Global Look Press

Иран сразу же осудил действия США, а пресс-секретарь МИД Саид Хатибзаде сказал , что США ищут любой повод, чтобы нарастить свое давление на Тегеран, а затем обвинил Вашингтон в нарушении резолюции ООН 2231, посвященной ядерной сделке 2015 года.

Этот шаг является еще одним признаком враждебных намерений Америки по отношению к иранскому народу, поскольку она продолжает свою неудавшуюся политику максимального давления, — сказал Хатибзаде.

Хоть отношения Тегерана и Вашингтона оставляют желать лучшего, но главным соперником или даже врагом Тегерана в регионе остается Израиль. Комментируя политическую ситуацию в стране, главнокомандующий силами КСИР Сардар Салами не упустил возможности осудить некоторые страны Персидского залива за налаживание отношений с «сионистским режимом». Он назвал Израиль серьезной угрозой безопасности в регионе, а также отметил, что наибольшую опасность Израиль несет именно своим новообретенным союзникам. Салами отметил, что Иран считает подобную политику неприемлемой, и напомнил региональным соседям, что именно «существование зловещего сионистского режима и является главной причиной повсеместной нестабильности в регионе».

Исламская Республика не раз заявляла , что единственной целью ядерной сделки для нее является ослабление санкционного давления. Несмотря на длительные и почти подошедшие к концу переговоры, результатом которых по идее должно стать потепление между странами Запада и Ираном с одной стороны и заявлениям Блинкена о прогрессе в налаживании отношений с Ираном с другой, не похоже, что участники конфликта намереваются изменить традиционную для себя негативную риторику. А Иран, в свою очередь, по всей видимости, собирается и дальше наращивать свой пока хоть и не ядерный, но военный потенциал.