Израиль предложил Катару создать лагерь для беженцев из Газы

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Власти Израиля убеждают Катар присоединиться к Египту для финансирования лагеря беженцев из сектора Газа, сообщил журналист Сеймур Херш в колонке на платформе Substack. Он сослался на слова источника, согласно которым Каир может согласиться на размещение примерно миллиона палестинцев.

Израиль пытается убедить Катар присоединиться к Египту в финансировании палаточного городка для миллиона или более беженцев, ожидающих на границе, — заявил журналист.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов приложить максимальные усилия для посредничества между сторонами конфликта на Ближнем Востоке. По словам главы государства, его страна хочет добиться прекращения огня и облегчения страданий палестинцев в секторе Газа. Политик подчеркнул, что Израилю и Палестине необходимо обеспечить в первую очередь защиту гражданского населения, в противном случае мир в регионе не будет достигнут.

Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, число палестинцев, покинувших дома в секторе Газа после начала конфликта с Израилем, превысило 423 тысячи человек. Всего 64% из них размещены Ближневосточным агентством ООН в помещениях для временного проживания.